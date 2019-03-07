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Ильин: чему научился у Павлюченко? Тому, как не подпустить его к основе!

Ильин: чему научился у Павлюченко? Тому, как не подпустить его к основе!
Футбол / РПЛ

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился воспоминаниями об игре с форвардом Романом Павлюченко, ранее также выступавшим за екатеринбургский клуб.

«Чему научился у Павлюченко? Тому, как выиграть конкуренцию и не подпустить его к основе! Мы с ним обсуждали празднование моих голов. Когда я забивал, то просто бежал в каком-то направлении, любом. И как-то на теории Рома сказал: «Надо тебе что-то делать с этим. Забиваешь хорошо, а над празднованием надо работать. Давай так: когда забьёшь, бежишь ко мне». В следующем матче я так и сделал.Это был полуфинал Кубка России с «Рубином» — мы тогда вышли в финал», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

Павлюченко выступал за «Урал» в период с 2016 по 2017 год.

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