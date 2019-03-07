Неймару грозит дисквалификация за критику судейства в матче «ПСЖ» — «МЮ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА в связи с критикой судейства после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».



Бразилец, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, не принимал участия в игре и наблюдал за развитием событий с трибуны. После финального свистка форвард раскритиковал решение Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.



Как сообщает Sport.es, УЕФА может дисквалифицировать Неймара. Согласно дисциплинарному кодексу, бразильцу грозит отстранение на срок от одного до трёх матчей. В ближайшее время должно быть объявлено о начале расследования.

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