Канчельскис: в каком-то смысле в «Юнайтед» возвращается «Ферги-тайм»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.



«У «Юнайтед» было много великих побед, эта одна из таких. Она отлично скажется на всех: на клубе, болельщиках, игроках, Сульшере. После плохого старта в чемпионате команда преобразилась и заиграла в другой футбол. Прекрасная победа над хорошим соперником.



В каком-то смысле «Ферги-тайм» возвращается. Чувствуется тот дух, отношение к эмблеме. Видно, что футболисты играют за клуб, а не за деньги. Но, если смотреть глобально, полного доминирования в английском футболе от «Юнайтед» вряд ли можно ожидать. Время всё покажет и расставит на свои места.



«Манчестеру» стоит рискнуть и подписать контракт с Сульшером, не всегда нужно выбирать громкие имена. Мойес, очень известное имя в Англии, провалил свой отрезок в клубе. Ван Гал пришёл — тоже не получилось. При Моуринью команда выиграла несколько турниров, но такого красивого футбола, как сейчас, мы от неё не видели», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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