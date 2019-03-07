Представитель «Вильярреала» прогулялся по Санкт-Петербургу в одной футболке

«Вильярреал» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии с прогулки представителей клуба по Санкт-Петербургу в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом».



Один из работников испанской команды погулял по городу в одной футболке, несмотря на холод. Температура воздуха в Санкт-Петербурге сейчас составляет примерно «-14».

Матч «Зенит» – «Вильярреал» состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Обслужит встречу итальянская бригада судей во главе с Джанлуки Рокки. Ему помогут ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервным судьёй назначен Джорджо Перетти.



Ответный матч «Зенита» с «Вильярреалом» состоится 14 марта. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».