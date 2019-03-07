Видео: открытая тренировка «Монако» с участием Головина

Сегодня, 7 марта, состоялась открытая тренировка «Монако». Участие в занятиях принял и российский полузащитник монегасков Александр Головин.



Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА за € 30 млн, став самым дорогим игроком в истории российского футбола. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

Видео тренировки «Монако» можно посмотреть на «Чемпионате».



«Монако» после 27 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 26 очков. В следующем матче первенства монегаскам предстоит принять «Бордо». Игра состоится в субботу, 9 марта, на стадионе «Луи II», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.