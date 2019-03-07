Головин: надеюсь, в следующем сезоне моя статистика будет гораздо лучше

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о своей результативности, а также рассказал об условиях для тренировок в Монако в зимний период.



«Согласен ли, что способен забивать больше? Понятно, что это первый сезон, первая половина была сложной для меня и команды. Надеюсь, буду больше забивать. Может, в следующем сезоне моя статистика будет гораздо лучше.



Я привык к городу, зимой здесь много условий для тренировок. Уезжать на сборы, как в России, не нужно. Состояние поля хорошее, можно тренироваться и играть», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

Головин: не особо обращаю внимание на критику, это нормальное явление