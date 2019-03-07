Роббен не поможет «Баварии» в игре с «Ливерпулем», участие Комана под вопросом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Арьен Роббен повредил голень вчера и не попадёт в состав. Кингсли Коман близок к возвращению в строй, и мы надеемся, что он сможет сыграть. Роббен точно не будет готов к матчу», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».



Матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд, которая прошла в Ливерпуле 19 февраля, завершилась со счётом 0:0. С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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