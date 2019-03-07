Легендарный в прошлом футболист сборной Болгарии Христо Стоичков, долгое время выступавший за «Барселону», подшутил над «Реалом», принципиальным соперником каталонского клуба. После того как мадридская команда вылетела из Лиги чемпионов, Стоичков сделал фотографию с надгробием с изображением эмблемы «Реала».

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Реал» со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч Феликс Брих. В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.