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Ковач — о решении Лёва по Боатенгу, Мюллеру и Хуммельсу: парни разочарованы

Ковач — о решении Лёва по Боатенгу, Мюллеру и Хуммельсу: парни разочарованы
Футбол / Германия

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал решение наставника сборной Германии Йоахима Лёва перестать вызывать в национальную команду трёх футболистов мюнхенского клуба – защитников Матса Хуммельса и Жерома Боатенга и нападающего Томаса Мюллера.

«Я знаю, что мои игроки разочарованы – особенно тем, что Лёв принял окончательное решение, а не временное. На мой взгляд, говорить о 29 или 30-летнем игроке, что он прошлое, не очень правильно. Тем не менее парни полностью сфокусированы на предстоящих матчах, и я уверен, что их игра скажет всё за них», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».

Напомним, Лёв объяснил своё решение желанием реформировать сборную Германии, предоставив игровое время более молодым футболистам.

В «Баварии» прокомментировали решение Лёва по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу
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