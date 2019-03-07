В молодёжную сборную России вызван полузащитник «Монпелье»

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на контрольные матчи со Швецией и Норвегией. Игры будут проходить в рамках сбора команды в Марбелье (Испания) с 18 по 26 марта.

Отметим, что в список вошёл полузащитник французского клуба «Монпелье» Амир Адуев.

Полностью список игроков, вызванных на матчи сборной, выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Ломаев («Чертаново» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Сергей Бородин («Краснодар-2»), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Уфа»), Иван Лапшов («Казанка» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Николай Рассказов («Спартак» Москва).

Полузащитники: Амир Адуев («Монпелье» Франция), Даниил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Голубев («Краснодар-2»), Александр Ломовицкий («Спартак» Москва), Леон Мусаев («Зенит-2» Санкт-Петербург), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).

Нападающие: Максим Глушенков («Спартак» Москва), Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»).