Экс-президент «Реала»: фанаты команды критиковали не только Бэйла, но и Зидана

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал слова агента форварда Гарета Бэйла, который сказал, что фанаты клуба должны целовать валлийцу ноги.

«Комментарии агента были неуместными. Болельщики «Реала» с большим уважением относятся к игрокам команды, но они очень требовательны. Не сомневаюсь, что Бэйл любит «Реал», однако ему нужно доказать это.

Все видели, как Гарет отмахнулся от партнёра по команде. Он играет в Мадриде уже шесть лет, но до сих пор не разговаривает на испанском. Так что фанаты восприняли некоторые вещи как неуважение или безразличие по отношению к клубу.

Болельщики «Реала» требовательны к любому игроку. Точно так же они относились к Альфредо Ди Стефано и Зинедину Зидану. Фанаты гудели в адрес Зидана несколько месяцев из-за его игры.

Поэтому агенту Бэйла не нужно жаловаться на болельщиков «Реала». Вместо этого ему лучше подтолкнуть Гарета к другому поведению», — приводит слова бывшего президента мадридского клуба talkSPORT.