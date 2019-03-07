Солер: «Валенсии» с «Краснодаром» будет трудно, они могут доставить проблемы

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 7 марта, в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Будет трудно. «Краснодар» идёт на втором месте в чемпионате России, а в группе набрал столько же очков, сколько «Севилья». Эта команда может доставить нам проблемы», — приводит слова Солера пресс-служба УЕФА.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Краснодар».

Краснодарцы в 1/16 финала по сумме двух встреч прошли «Байер» за счёт гола на чужом поле. Первая встреча завершилась со счётом 0:0, а в ответном матче команды сыграли со счётом 1:1. «Валенсия» в 1/16 финала турнира дважды обыграла «Селтик».