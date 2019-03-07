Винисиус: понимали ещё перед началом сезона, что «Реал» ждёт перестройка

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что в нынешнем сезоне в клубе происходит перестройка. С этим Винисиус связал неудачную игру «Реала».

«В начале сезона мы понимали, что нас ждёт перестройка. В такие периоды всегда бывает тяжело.

Теперь нам нужно сосредоточиться на концовке сезона, вновь обрести уверенность в себе и стать лучше», — цитирует Винисиуса Football-Espana.

Сам Винисиус пропустил два месяца из-за травмы ноги, которую он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4). В течение недели «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также дважды уступил «Барселоне», после чего фактически лишился шансов на победу в испанской Примере. В Лиге чемпионов «Реал» не сумел удержать преимущество, полученное в ходе первого матча 1/8 финала. В Амстердаме мадридцы победили со счётом 2:1.