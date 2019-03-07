«Бавария» включилась в борьбу за Дибалу

Мюнхенская «Бавария» предстоящим летом попытается приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает Corriere dello Sport.

Конкуренцию действующим чемпионам Германии в борьбе за 25-летнего аргентинца составят «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Дибала забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 23 матчах.

Действующий контракт Пауло с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В 24 матчах команда Нико Ковача набрала 54 очка, одержав 17 побед и 3 раза сыграв вничью.

В следующей игре чемпионата Германии мюнхенский клуб встретится с «Вольфсбургом». Матч состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене» 9 марта и начнётся в 17:30 мск.