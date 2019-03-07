«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился с составом на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». С первых минут встречу начнут форварды сине-бело-голубых Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Вратарь: Лунёв.

Защитники: Ракицкий, Иванович (капитан), Кузяев, Смольников.

Полузащитники: Барриос, Оздоев, Дриусси, Мак.

Нападающие: Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

Матч «Зенит» — «Вильярреал» состоится сегодня, 7 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответную игру команды проведут в Испании 14 марта.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее «Спортинга».