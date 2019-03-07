«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился с составом на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». С первых минут встречу начнут форварды сине-бело-голубых Артём Дзюба и Сердар Азмун.
Вратарь: Лунёв.
Защитники: Ракицкий, Иванович (капитан), Кузяев, Смольников.
Полузащитники: Барриос, Оздоев, Дриусси, Мак.
Нападающие: Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.
Матч «Зенит» — «Вильярреал» состоится сегодня, 7 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ответную игру команды проведут в Испании 14 марта.
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее «Спортинга».