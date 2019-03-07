Парфёнов: сегодня в «Урале» все были единым целым

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (1:0). Клуб из Екатеринбурга по итогам двух матчей вышел в полуфинал.

«Боевая игра, к которой мы готовились. Благодарю игроков и болельщиков. Отдались полностью этой игре и были вознаграждены, прошли дальше, с чем всех и поздравляю.

Мы играли с одним из лидеров нашего футбола. Понятно, что было тяжело. В нашем чемпионате тяжело с любой командой.

Я благодарен своим игрокам за то, что они вложили в эту игру душу. Отдались на сто процентов. Сегодня на поле и на скамейке была команда, коллектив. Все были единым целым», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В 1/2 финала Кубка России команда из Екатеринбурга сыграет с тульским «Арсеналом». В другом полуфинале встретятся «Ростов» и московский «Локомотив».