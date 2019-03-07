Бербатов — о поражении «ПСЖ» от «МЮ»: уважай гиганта, иначе будешь страдать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал победу «красных дьяволов» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1). По итогам двух встреч в четвертьфинал вышел английский клуб.

«Вот это вечер! Невероятный, незабываемый. Это был особенный вечер в Париже. Не имеет значения, сколько у тебя травмированных игроков. Если играешь как команда, ты победишь. Команда превыше всего. Команда — самое главное слово в футболе.

Говорили, что это невозможно, говорили, что отыграться после 0:2 очень сложно, что «ПСЖ» слишком силён. И что вы скажете теперь? Люди забывают одну маленькую деталь: это всё ещё «Манчестер Юнайтед».

Неважно, что происходит. Не имеет значения, в каком положении вы находитесь. В конце концов, уважайте гиганта, иначе будете страдать», — сказал Бербатов в видео, которое он разместил на своей странице в «Инстаграме».