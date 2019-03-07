Моуринью: думаю, пенальти в ворота «ПСЖ» был назначен верно

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал пенальти, назначенный в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Словенский арбитр Дамир Скомина назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Рефери посчитал, что защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе сыграл рукой в штрафной парижан.

«Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система VAR пришла на помощь. В этом году УЕФА принял серьёзное решение, решив внедрить систему видеопомощи. В этот процесс было вовлечено много людей, включая Александера Чеферина и Роберто Розетти. Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, перед тем как принять это решение, судьи досконально всё обсудили и в итоге вынесли вердикт», — приводит слова Моуринью RT.