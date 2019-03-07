«Урал» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Урала» на странице клуба в «Твиттере» опубликовала фотографию из раздевалки после победы в ответном матче 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).
Единственный гол забил нападающий Эрик Бикфалви, отправивший мяч в ворота красно-белых на 35-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Отман Эль-Кабир.
По итогам двух матчей в полуфинал турнира вышла команда из Екатеринбурга.
Фото доступно на странице «Урала» в «Твиттере».
В полуфинале Кубка России «Урал» сыграет с с тульским «Арсеналом». В другом полуфинале встретятся «Ростов» и московский «Локомотив». Первые матчи пройдут 3 апреля, ответные — 15 мая.
Финал турнира состоится 22 мая в Москве на стадионе «Лужники».
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