Хуммельс: решение Лёва несправедливо, мы всегда отдавали все силы сборной

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва обновить состав национальной команды. Ранее Лёв объявил, что больше не будет вызывать в сборную игроков «Баварии» Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера.

«Томас, Жером и я всегда полностью отдавали все силы, играя за сборную. Мы делали это на протяжении долгих лет. На мой взгляд, это решение несправедливо по отношению к нам и нашим достижениям», — цитирует Хуммельса Goal.

Напомним, Боатенг, Хуммельс и Мюллер являются чемпионами мира 2014 года в составе сборной Германии. На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, сборная Германии не сумела выйти в плей-офф. Немцы обыграли сборную Швеции, но уступили Мексике и Южной Корее.