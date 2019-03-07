Таксист в Париже ударил ножом болельщика «Манчестер Юнайтед»

Болельщик «Манчестер Юнайтед» пострадал накануне вечером в Париже. Англичанин возвращался в центр города после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» (1:3). Во время поездки на такси у болельщика, который был в машине ещё с тремя фанатами английского клуба, возник конфликт с водителем, сообщает Sky Sports.

По данным источника, водитель остановил машину, достал нож и начал угрожать девушке, находившейся среди пассажиров. 44-летний мужчина попытался защитить её. Тогда водитель напал на него и ударил ножом в грудь.

После этого нападавший скрылся, англичане поймали попутную машину и доставили пострадавшего в больницу. Его сразу переместили в операционную и откачали кровь из лёгких.

Нападавший уже задержан. Полицейским пока не удалось найти орудие преступления.