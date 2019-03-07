«Валенсия» — «Краснодар»: Черышев, Ари и Сулейманов начнут встречу на скамейке

Тренерские штабы «Валенсии» и «Краснодара» определились с составами на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Габриэл, Латорре, Пиччини, Парехо, Коклен, Гуэдеш, Солер, Гамейро, Родриго.

Запасные: Доменек, Гайя, Черышев, Васс, Торрес, Лоренсо, Собрино.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Ольссон, Классон, Вандерсон, Стоцкий.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Марков, Голубев, Ари, Сулейманов.

Матч «Валенсия» — «Краснодар» состоится сегодня, 7 марта, в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответную игру «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта, начало — в 20:55 мск.