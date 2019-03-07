Матч «Валенсии» и «Краснодара» не вызвал ажиотажа у местных болельщиков

За час до начала первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Краснодар» перед местным стадионом «Месталья» нет большого скопления болельщиков. Фанаты «Краснодара» сообщили, что обращались в клуб с просьбой оказать содействие с билетами, но получили отказ. В клубе фанатам сообщили, что билеты необходимо приобретать в Валенсии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Юрий Цымбалов.

Российских болельщиков в Валенсии практически не видно. Посещаемость вряд ли превысит 25 – 27 тыс. человек.

Матч «Валенсия» — «Краснодар» состоится сегодня, 7 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого матча.

Краснодарцы в 1/16 финала по сумме двух встреч прошли «Байер» за счёт гола на чужом поле. «Валенсия» в 1/16 финала турнира дважды обыграла «Селтик».

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Валенсия» состоится 14 марта в Краснодаре.