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«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.

Автором первого мяча стал полузащитник «Вильярреала» Висенте Иборра, отличившийся на 33-й минуте. Практически сразу нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнял счёт. Испанцев вновь вывел вперёд форвард Херар Морено, отправивший мяч в ворота сине-бело-голубых в середине второго тайма. На 71-й минуте гол забил хавбек гостей Мануэль Морланес.

Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел турецкий «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга».

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2019, четверг. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 – Иборра – 33, 1:1 – Азмун – 35, 1:2 – Морено – 64, 1:3 – Морланес – 71
Азмун делает сильнее команду, за которую играет. Но только в определённых рамках
Это лучший командный игрок нападения в нашей лиге.
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