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Стали известны трансферные планы «Реала» на лето

Стали известны трансферные планы «Реала» на лето
Футбол / Испания

Руководство мадридского «Реала» составило шорт-лист позиций, которые нуждаются в усилении. Клуб попытается реализовать свои планы в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Боссы «сливочных» хотят приобрести игроков, которые сразу или в будущем смогут заменить Рафаэля Варана, Альваро Одриосолу, Марко Асенсио, Тони Крооса, Иско и Гарета Бэйла.

Список трансферных целей «Реала»

1. Центральный защитник

2. Левый защитник

3. Два хавбека

4. Нападающий.

Несколько футболистов, скорее всего, покинут «Реал» предстоящим летом, но боссы клуба не намерены расставаться с ними любой ценой. Руководство мадридцев планирует также продолжить включать в состав команды молодых игроков.

«Реал» хочет как можно быстрее определиться со списком кандидатов и раньше обычного завершить летнюю трансферную кампанию.

Источник: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
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