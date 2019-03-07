В «Манчестер Сити» прокомментировали расследование УЕФА на тему нарушения ФФП

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала заявление после появления информации о начале официального расследования УЕФА в отношении клуба в связи с возможным нарушением правил финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» приветствует открытие расследования. Надеемся, что оно поможет прекратить спекуляции, которые появились после незаконного взлома электронной переписки нашего клуба.

Обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей абсолютно беспочвенны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте английского клуба.

Напомним, осенью 2018 года Football Leaks представил доказательства финансовых махинаций «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что в случае подтверждения этой информации действующие чемпионы английской Премьер-лиги будут отстранены от участия в еврокубках.

Владельцем «Ман Сити» является шейх Мансур.