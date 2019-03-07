Источник: «ПСЖ» предложит Тухелю контракт до 2022 года

Руководство «ПСЖ» готово предложить главному тренеру клуба Томасу Тухелю новый контракт до 2022 года, утверждает Le Parisien. Владельцы парижского клуба хотят с помощью контракта выразить поддержку немецкому специалисту после неудачи в Лиге чемпионов.

Накануне, 6 марта, «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл в Париже «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:3. Первая встреча завершилась победой парижского клуба со счётом 2:0. По итогам двух матчей в следующий раунд вышел «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы обыграли «ПСЖ», несмотря на травмы и дисквалификации 11 игроков. «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось пройти в следующую стадию после домашнего поражения со счётом 0:2.