Семак: «Зенит» постарается в ответном матче с «Вильярреалом» сыграть лучше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:3).

«Первый тайм прошёл в более-менее равной борьбе. Были у нас моменты, были у соперника. Думаю, результат первого тайма объективен. Во второй половине встречи сыграли хуже. Пропущенный после розыгрыша аута и отскока мяч повлиял на ход матча. Гораздо сложнее стало. Соперник хорошо контролировал мяч, мы пытались форсировать события, атаковать. Совершили много потерь, поэтому больше отбирали мяч, нежели сумели что-то создать в концовке матча у ворот соперника. К сожалению, проиграли. Старались, но не хватило сил и нужного нам результата. Сейчас нужно восстановиться. Через два дня игра чемпионата России, а потом будет готовиться к ответному матчу.

Что касается шансов «Зенита» на выход в четвертьфинал Лиги Европы, то это футбол, шансы есть. Мы будем готовиться к ответному матчу. Постараемся сделать так, чтобы сыграть лучше и выйти дальше.

Будет ли на руку «Зениту» в борьбе за чемпионство прекращение выступления в Лиге Европы? Не собираемся делить турниры на более важные и менее важные. Будем готовиться к следующему матчу со всей серьёзностью», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».