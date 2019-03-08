Семак рассказал, почему Анюков и Набиуллин не сыграли в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в составе команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:3) не было защитников Александра Анюкова и Эльмира Набиуллина.

«Что касается Анюкова, то причина личного характера. Она очень уважительная. Что касается Набиуллина, то нужно было либо ставить его в состав, либо не включать в заявку. Не было смысла держать игрока обороны на скамейке, учитывая, что дома нужно атаковать и забивать. По Набиуллину — это решение тренера», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел турецкий «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга».