«Наполи» разгромил «Ред Булл Зальцбург» в первой игре 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Наполи» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба.

Автором первого мяча стал нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда Дриса Мертенса. В середине первой половины преимущество хозяев удвоил полузащитник Фабиан Руис, голевой пас отдал нападающий Хосе Кальехон. На 58-й минуте защитник «Зальцбурга» Жером Онген отправил мяч в свои ворота.

Ответную игру «Наполи» и «Зальцбург» проведут в Австрии на стадионе «Ред Булл Арена» 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

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