Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» разгромил «Ред Булл Зальцбург» в первой игре 1/8 финала Лиги Европы

«Наполи» разгромил «Ред Булл Зальцбург» в первой игре 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Наполи» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба.

Автором первого мяча стал нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда Дриса Мертенса. В середине первой половины преимущество хозяев удвоил полузащитник Фабиан Руис, голевой пас отдал нападающий Хосе Кальехон. На 58-й минуте защитник «Зальцбурга» Жером Онген отправил мяч в свои ворота.

Ответную игру «Наполи» и «Зальцбург» проведут в Австрии на стадионе «Ред Булл Арена» 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

Посмотреть календарь матчей плей-офф нынешнего сезона Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
3 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 – Милик – 10, 2:0 – Руис – 18, 3:0 – Онген – 58 (автогол)
«Ювентус» чудом унёс ноги из Неаполя. Вёл 2:0 и играл в большинстве
Два удаления, пенальти, ни одного удара в створ от Роналду.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент