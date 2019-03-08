Бубнов: с трудом верится, что «Зенит», как «МЮ» сможет исправить ситуацию

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:3).

«Безусловно, петербуржцы меня сильно удивили тем, что оказались физически не готовыми к такой игре. С первых минут не было ничего — ни скоростей, ни активного прессинга на чужой половине поля, ни моментов. Кроме того, такие простые голы пропустили.

Объяснить такое неудачное выступление очень тяжело. Но очевидно, что если команда не может выдержать высокий темп с первой до последней минуты, в предсезонной подготовке были допущены ошибки. При этом времени исправлять нет — в неделю команда проводит по два матча. Придётся применять ротацию, набирать кондиции через игры и ждать перерыва на сборные.



Голы, к слову, тоже были пропущены во многом из-за усталости. С одной стороны, они были позиционными, но происходили на фоне физической утомлённости, особенно под конец матча. В первых двух мячах можно обвинить центр обороны, а в третьем — Лунёва, но я бы не стал этого делать. Каждый пропущенный гол был следствием нескольких ошибок, поэтому команда несёт коллективную ответственность.

Результат очень плохой, и с большим трудом верится, что «Зенит», как «МЮ» днем ранее, сможет исправить ситуацию в Испании. «Вильярреал» может спокойно проигрывать даже 0:2, а петербуржцы, судя по увиденному, не способны победить 3:0 или хотя бы 3:1», — цитирует Бубнова Sportbox.