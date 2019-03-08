Мусаев: «Краснодар» увидел «Валенсию» в её лучшем виде

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2).



«Мы увидели «Валенсию» в её лучшем виде. Совершали то, что нельзя было делать, пропускали опасные атаки и получили такой результат в первом тайме. В перерыве поговорили на повышенных тонах, обсудили наши ошибки. Во втором тайме сумели прибавить в игре и забить гол, который, надеюсь, поможет нам во втором матче», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Юрий Цымбалов.

Ответный матч 1/8 финала «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

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