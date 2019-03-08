Марселино: «Валенсии» нельзя ехать в Краснодар с мыслями о ничьей

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Очевидно, когда к 25-й минуте ведёшь со счётом 2:0, это расслабляет. Сопернику удалось добиться во втором тайме более приемлемого для себя результата. Но в целом мы довольны своей игрой.

Чего не хватило команде? Это футбол. Иногда ты что-то предлагаешь сопернику, но выходит не так, как ожидал. Мы старались настаивать на своей игре, но соперник пользовался нашими ошибками и неточностями, которые допускали игроки. Не стоит забывать, что матч длится 90 минут, и, если ты не сохраняешь на протяжении всей встречи концентрацию и собранность, можно об этом пожалеть.

Мы играем много матчей, и понятное дело присутствует фактор усталости как в физическом плане, так и в моральном. Но хочу заметить, что ожидать от нашей команды неожиданных побед во всех матчах подряд, это глупо. Мы выиграли три матча подряд, но игрокам тоже нужно отдыхать.

Парехо пропустит ответный матч? Всегда нужно относиться к потерям спокойно. Дани — важный игрок, но у нас хорошая команда и мы можем его заменить. В любом случае нам нельзя ехать в Краснодар с мыслями о ничьей. В противном случае может произойти всё, что угодно. Минимальное же поражение оставит нас вне турнира. Нам нужно просто быть достаточно умными с самой первой минуты ответного матча. Любой результат первого матча всегда оставляет шансы на выход каждой из команд. Всегда», — передаёт слова Марселино корреспондент «Чемпионата» Юрий Цымбалов.