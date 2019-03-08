Мончи вслед за Ди Франческо покинет «Рому» и продолжит карьеру в «Арсенале»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинет свою должность, сообщает Football Italia. По информации издания, он продолжит карьеру в лондонском «Арсенале», так как у него нет причин оставаться в Риме.

Испанец также поругался с фанатами клуба, которые оскорбляли его в аэропорту на обратном пути из Португалии. Мончи не общался со СМИ ни до, ни после матча с «Порту» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вместо него на интервью был отправлен Франческо Тотти.

Ранее пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после поражения от «Порту». Римский клуб выбыл из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать специалиста. Предполагается, что до конца сезона команду возглавит Клаудио Раньери.