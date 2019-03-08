Сарри: «Челси» мог забить больше киевскому «Динамо»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы могли забить больше, особенно в первом тайме, но результат все равно хороший. Смогли не пропустить на своём поле, что очень важно в этом турнире. Несмотря на крупную победу, должны поехать в Киев с максимальным уровнем сосредоточенности.

Надо сохранять бдительность и не расслабляться. Если ты пропускаешь в ответной встрече, то рискуешь попасть в психологическую яму. Мы должны поехать в Киев с высоким уровнем концентрации», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» — «Челси» состоится 14 марта в Киеве.

В 1/16 финала «Челси» дважды обыграл «Мальмё», а «Динамо» прошло «Олимпиакос», одержав победу в ответном матче после ничьей в первой встрече.