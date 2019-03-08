Анчелотти: будь я тренером «ПСЖ», сбросился бы с ближайшего моста

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ироничной форме отреагировал на поражение «ПСЖ» от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и дальнейший вылет из турнира. В компенсированное время при счёте 2:1 в пользу англичан после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.

«Это было невероятно. Будь я тренером «ПСЖ» в том матче, вероятно, сбросился бы с ближайшего моста», – цитирует итальянского специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, с 2011 по 2013 год Анчелотти возглавлял парижский клуб. В его составе он провёл 71 матч, из которых победил в 44. В сезоне 2012/13 итальянец выиграл чемпионат Франции.