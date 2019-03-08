СМИ: «МЮ» утвердит Сульшера, он будет получать в два раза меньше Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается утвердить Уле-Гуннера Сульшера в должности главного тренера клуба, сообщает Mirror. По информации издания, его заработная плата составит € 8,7 млн в год, что примерно в два раза меньше, чем у бывшего наставника манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, что 46-летний Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года, сменив на посту наставника манкунианцев уволенного Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера одержал 10 побед при двух ничьих в английской Премьер-лиге.

На сегодня «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков. От третьего места манкунианцев отделяют три балла. На этой неделе они также пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, пройдя по сумме двух матчей «ПСЖ».