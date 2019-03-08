Хацкевич: три мяча от «Челси» тяжело отыграть, но будем бороться до конца

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Челси» (0:3).



«В первую очередь нам не давал играть соперник. Волнение тоже никуда не девалось, потому что в простых ситуациях ошибались. Тут не только мы в первом тайме за центр не выходили, «Тоттенхэм» тоже не выходил за центр поля.



Мы и в первом тайме хотели прессинговать, выше встречать. Чем дальше соперника держать от своих ворот, тем меньше угрозы нашим воротам, что показала игра во втором тайме. Эти два мяча – исполнение футболистов «Челси». Может быть, третий гол был лишним. Команда во втором тайме показала, что тот футбол, в который играют в Европе, нужно и дальше показывать. Понятно, что три мяча тяжело отыграть, но будем бороться до конца», – сказал Хацкевич в эфире телеканала «Футбол 1».

«Челси» разгромил киевское «Динамо» в Лиге Европы