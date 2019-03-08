Эмери: до удаления «Арсенал» контролировал игру

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ренна» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«До удаления «Арсенал» контролировал игру даже больше, чем хотел. Думаю, первые 40 минут мы её контролировали, забили гол и не давали сопернику создавать опасные моменты. Но затем это изменилось.

Это результат первого матча и первых 90 минут. 3:1 – тяжёлый счёт для нас, но следующий матч мы начнём в равных составах. Но нам нужно внести изменения в нашу игру, и я уверен в футболистах «Арсенала» и в том, что болельщики помогут нам создать прекрасную атмосферу на стадионе, чтобы придать команде дополнительных сил для камбэка», — цитирует испанского специалиста официальный сайт лондонского клуба.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» и «Ренн» проведут в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 14 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.