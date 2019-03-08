Головин: рад, что в «Монако» вернулся Жардим, а Анри просто не повезло

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о возвращении на пост главного тренера монегасков Леонарду Жардима.

«Я к нему привык. То, что его убрали, было неожиданностью. Столько сезонов здесь всё было хорошо, а спады бывают у всех команд. Прошло не так много времени, чтобы убирать тренера, он ведь здесь многого добился. Сейчас я рад, что он вернулся.

Мы больше стали работать над тактикой, как правильно атаковать и обороняться. У нас даже поменялась схема – было очень много перестроений. При Анри играли по-другому, а сейчас изменилось многое даже с того времени, когда я только пришёл в «Монако».

Почему не получилось у Анри? Сложно об этом говорить, может, он просто попал сюда не в тот момент. У нас был спад, и только когда пришёл Фабрегас, мы начали более-менее играть. Например, была ничья с «Ниццей», хотя должны были выигрывать. Побеждать должны были и «Марсель». Может, этих побед нам и не хватило.

Дал ли что-то новое? Лично мне ничего, времени было мало. Не могу сказать, что он плохой тренер, просто ему не повезло. В любом случае это опыт, это не потерянное время. Выигрывать получается не всегда. В прошлом и позапрошлом сезоне «Монако» делал всё, что мог, второе место здесь хороший результат, учитывая наличие «ПСЖ». Да, здесь так случилось, но это нормально», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.