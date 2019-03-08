Д. Попов: не стал бы хоронить «Зенит», это непредсказуемая команда

Бывший форвард сборной России Денис Попов прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы.



«Домашнее поражение от «Вильяррела» можно называть как угодно. Но дело в другом: на выезде будет очень мало шансов. Хотя… Если сыграть в Испании, как «Манчестер Юнайтед» во Франции против «ПСЖ», то реально проходить дальше (смеётся). Причём «Зенит» — непредсказуемая команда, так что в ответном матче может быть всякое. Поэтому я не стал бы хоронить питерский клуб раньше времени.

Как «Зениту» стоит построить игру в Вильярреале? Я не думаю, что особо надо пытаться куда-то спешить. Нужно просто успокоиться и играть, как говорится, без давления и груза. А играть хорошо «Зенит» умеет, так что, повторюсь, всё может быть. Мы знаем уровень Ла Лиги и существующую там плотность борьбы в таблице. В Испании частенько бывает, что команда за счёт одной только победы поднимается вверх на 5 или 6 мест. Наверное, у «Вильярреала» раньше была чёрная полоса, а теперь она прервалась. У «Зенита» — наоборот. Любые серии рано или поздно прерываются и заканчиваются. Будем надеяться, что в ответном матче для питерцев будет идти новая белая полоса", — цитирует Попова «Спорт уик-энд».