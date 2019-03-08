Головин: посоветовал бы европейским клубам приобрести Чалова и Зобнина

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением, кто из российских футболистов мог бы в скором времени попробовать свои силы в Европе.



«Кто бы мог заиграть в Европе из молодых ребят в России? Первый, кого бы я рекомендовал, – это Чалов. Даже если не брать, что мы друзья, он всё равно первый. Из молодых можно назвать только ребят из ЦСКА – тот же Ахметов, который первую часть сезона просто отлично провёл, даже вызов в сборную получил, правда, травма помешала. Тот же Кучаев до травмы был хорош, он ведь должен был ехать в сборную на чемпионат мира… Если же говорить о ребятах из сборной, кто мог бы заиграть в Европе, – это Рома Зобнин. Он мне очень сильно нравится.



Надо ли уезжать из России? Тут как кто хочет. Я всегда мечтал попробовать себя в Европе. Понятно, что это риск, может не получиться, и можно потерять нить игры, когда нужно всё заново доказывать, ведь не знаешь, будет тебя тренер ставить в состав или нет. Я всегда хотел попробовать», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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