Веденеев: «Зенит» в игре с «Вильярреалом» не угадал ни с составом, ни с тактикой

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал домашнее поражение петербургской команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:3).



«Прежде скажу о том, что наша пресса после дуэли с «Фенербахче» и победы над «Уралом» принялась трубить, как многообещающе выглядит «Зенит». Эти ожидания шли, вероятно, именно отсюда. Забыли, что это были за соперники. К сожалению, «Зенит» сыграл вчера неудачно не только по счёту, но и по игре. На мой взгляд, тренерский штаб нашей команды переоценил возможности многих игроков и недооценил возможности «Вильярреала» как представителя испанского футбола.

Игра показала, что техническая оснащённость соперника, тактическая подготовка — на высочайшем уровне. Кажется, лишь однажды в концовке один футболист испанского клуба ошибся при приёме мяча. Мяч у них был как намагниченный, передачи шли с правильной силой на любое расстояние, по любой траектории. Кроме того, наши тренеры ошиблись с составом. Нет ли шансов у «Зенита» на реванш? Есть, но они очень малы. Вдруг наш тренерский штаб угадает с составом, тактикой. Но в этом матче всё мимо пролетело", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».