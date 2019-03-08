Педро: в Киеве будет трудно, противостояние ещё не закончено

Нападающий «Челси» Педро Родригес поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». В домашней встрече лондонцы одержали победу со счётом 3:0.

«Хорошие ощущения. Меня сегодня очень порадовали командные действия, и победа была очень важна. Доволен, что удалось забить, но опечален промахами, хотя главное – результат. Впереди 90 минут в Киеве. Будет трудно. Противостояние ещё не закончено. Но сегодня был хороший вечер для нас», — цитирует Педро официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» — «Челси» состоится 14 марта в Киеве. В 1/16 финала «Челси» дважды обыграл «Мальмё», а «Динамо» прошло «Олимпиакос», одержав победу в ответном матче после ничьей в первой встрече.