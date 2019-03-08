Неймар отправился в Катар на обследование

Нападающий «ПСЖ» Неймар отправился в Катар для того, чтобы пройти очередное обследование. Как сообщает официальный сайт французского клуба, бразильский футболист пройдёт медицинские тесты. В Катаре медики оценят состояние форварда, который продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости.

Аналогичное повреждение игрок «ПСЖ» получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и проходит консервативный курс лечения.

Из-за травмы Неймар пропустил оба матча в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». По итогам этого противостояния «ПСЖ» вылетел из дальнейшей борьбы в еврокубке.