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Неймар отправился в Катар на обследование

Неймар отправился в Катар на обследование
Футбол / Франция

Нападающий «ПСЖ» Неймар отправился в Катар для того, чтобы пройти очередное обследование. Как сообщает официальный сайт французского клуба, бразильский футболист пройдёт медицинские тесты. В Катаре медики оценят состояние форварда, который продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости.

Аналогичное повреждение игрок «ПСЖ» получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и проходит консервативный курс лечения.

Из-за травмы Неймар пропустил оба матча в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». По итогам этого противостояния «ПСЖ» вылетел из дальнейшей борьбы в еврокубке.

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