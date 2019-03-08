Сарри — о Хадсоне-Одои: в 18 лет футболисты не готовы к игре на высшем уровне

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мыслями об игре нападающего Каллума Хадсона-Одои, отметившегося голом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (3:0).



«Ему не нужно ничего делать, чтобы убедить меня в чём-то. Он великолепный футболист, но у меня есть чёткая позиция по этому поводу. В 18 лет игрок ещё не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне. Ему необходимо расти до 22-23 лет. Ему необходимо совершенствоваться без давления со стороны прессы, болельщиков и клуба. Тем не менее я рассматриваю его кандидатуру на каждый матч.



Находиться под таким давлением в 18 лет очень опасно, поскольку можно потерять ориентиры. В 18 лет главной задачей игрока является постоянное совершенствование с тактической, психологической и физической точек зрения. Именно поэтому я не люблю говорить о сложившейся ситуации», — цитирует Сарри пресс-служба «Челси».

Сарри: «Челси» мог забить больше киевскому «Динамо»