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Экс-игрок «Уфы» и «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

Экс-игрок «Уфы» и «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в 27 лет
Футбол / РПЛ

Полузащитник Эммануэль Фримпонг объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет. Об этом он сообщил в «Твиттере».

Фримпонг в детстве находился в системе «Арсенала», но за основную команду сыграл только шесть матчей. Также хавбек выступал за юношеские сборные Англии, однако на взрослом уровне выбрал сборную Ганы.

В 2014 году «Арсенал» продал своего воспитанника в «Барнсли». Фримпонг играл также на правах аренды за «Вулверхэмптон Уондерерс», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм».

Далее Фримпонг выступал в России, где защищал цвета «Уфы», а также тульского «Арсенала». После этого он выступал в Швеции и на Кипре, но из-за постоянных проблем с коленом принял решение досрочно завершить карьеру.

Бывший полузащитник «Уфы» и «Арсенала» Фримпонг продолжит карьеру на Кипре
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