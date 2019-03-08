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Рамос и Перес провели встречу и обсудили свой конфликт

Рамос и Перес провели встречу и обсудили свой конфликт
Футбол / Испания

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS.

По информации издания, встреча футболиста и акционера состоялась вечером 7 марта. В ходе беседы они обсудили свой недавний конфликт. При этом издание не уточняет, пришли ли они к какой-либо договорённости.

Напомним, после поражения «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) и вылета из турнира между Рамосом и Пересом состоялся разговор на повышенных тонах в раздевалке команды. В ходе конфликта защитник заявил о готовности покинуть мадридский клуб. Сам игрок участия в матче не принимал из-за дисквалификации – в первом матче он умышленно получил жёлтую карточку, после чего УЕФА отстранил его на две игры.

В «Реале» конфликт. Серхио Рамос сказал, что готов уйти
Поругался с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
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