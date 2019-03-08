Рамос и Перес провели встречу и обсудили свой конфликт

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS.



По информации издания, встреча футболиста и акционера состоялась вечером 7 марта. В ходе беседы они обсудили свой недавний конфликт. При этом издание не уточняет, пришли ли они к какой-либо договорённости.



Напомним, после поражения «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) и вылета из турнира между Рамосом и Пересом состоялся разговор на повышенных тонах в раздевалке команды. В ходе конфликта защитник заявил о готовности покинуть мадридский клуб. Сам игрок участия в матче не принимал из-за дисквалификации – в первом матче он умышленно получил жёлтую карточку, после чего УЕФА отстранил его на две игры.

В «Реале» конфликт. Серхио Рамос сказал, что готов уйти Поругался с президентом «Реала» Флорентино Пересом.