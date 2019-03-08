СМИ: Мончи сегодня расторгнет контракт с «Ромой»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи согласился расторгнуть контракт с клубом. Как сообщает Sky Sport Italia, официально об этом будет объявлено сегодня, 8 марта.

Ранее в СМИ сообщалось, что он продолжит карьеру в лондонском «Арсенале», так как у него нет причин оставаться в Риме. Испанец поругался с фанатами клуба, которые оскорбляли его в аэропорту на обратном пути из Португалии. Мончи не общался со СМИ ни до, ни после матча с «Порту» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вместо него на интервью был отправлен Франческо Тотти.



Ранее пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после поражения от «Порту». Римский клуб выбыл из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию.