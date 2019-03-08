Мейтин выразил готовность встретиться с болельщиками «Локомотива»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин ответил на обращение группы болельщиков московского «Локомотива».

«Прочитал ваш «ответ». Не спорю. Проблем много. Но мы будем их устранять. Над этим вместе с клубами постоянно работаем. «Локомотив» тому пример. Где-то справляемся сразу, где-то и нет. Спросите у стариков, как было раньше. Лет 10-20 назад. Я думаю, вам расскажут. За короткий срок для зрителей сделано то, что другими футбольными странами делалось многие десятилетия. Будем учитывать вашу критику. Будем стремиться сделать ваше посещение футбольных стадионов максимально удобным и безопасным.

Но будет справедливо, если движение будет встречным. Мы хотим убрать организованный мат со стадионов. Как быстро это сделаем — не знаю. Он многим неприятен и запрещён законом. Тот, кто готов материться, должен быть готов ответить. По закону. Всё должно быть по-честному. С уважением отношусь к вам, всегда защищал и буду защищать ваши права и надеюсь на понимание. При желании готов встретиться и обсудить наболевшие вопросы», — отметил Мейтин.